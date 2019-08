An den éischte Méint vum Joer 2019 sinn awer 30 Prozent manner Leit an Europa komm, wéi nach dat leschte Joer.

D'Zuel vu Leit, déi op ongereegelt Aart a Weis an Europa komm sinn, ass am Juli liicht an d'Luucht gaangen. Dat mellt déi europäesch Grenzschutzagence Frontex.

Eng 10.500 Mënsche wieren am Juli 2019 illegal an Europa komm, 4 Prozent méi wéi de Mount virdrun. An deenen éischte siwe Méint 2019 wieren awer 30 Prozent Leit manner ukomm wéi an där selwechter Zäit zejoert. Am meeschte Leit géifen nach ëmmer iwwer d'ëstlecht Mëttelmier an d'EU kommen, heescht et am Communiqué.

Der Internationaler Organisatioun fir Migratioun no sinn dëst Joer scho méi wéi 840 Mënsche beim Versuch, iwwert d'Mëttelmier ze kommen, gestuerwen. Den Ament waarden zwee Rettungsschëffer mat am ganzen iwwer 500 Mënschen u Bord nees um Mëttelmier, fir d'Leit kënnen a Sécherheet ze bréngen.