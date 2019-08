De Spuenier gëllt als ee vun deene gréissten Operesänger vun eiser Zäit. Elo ploen de Mann Virwërf wéinst Belästegung a méi Fäll.

D'Virwërf, mat deene sech de spuenesche Sänger ronderëm schloe muss, hunn et a sech: eng ganz Rëtsch Fraen hunn de Placido Domingo nämlech beschëllegt, se sexuell beleidegt an harceléiert ze hunn. De Beschëllegte selwer gëtt un, ugeholl ze hunn, datt seng Dote mat dem gemeinsamen Accord vun de betraffene Frae geschitt wieren.

Konkret geet et ëm fiicht Kussen, Belästegung iwwer Telefon a Muechtmëssbrauch. Aacht Sängerinnen an eng Dänzerin hunn dem weltberühmten Operesänger virgeheit, si iwwer Joerzéngte belästegt ze hunn. D'Noriichtenagence AP huet mat de presuméierten Affer a bal dräi Dose weidere Kënschtler geschwat, dorënner Museker aus dem Orchester, Bühnepersonal a Gesangsenseignanten. Der AP no hätte si all bestätegt, datt de Grammy-Gewënner vum Enn vun den 80er Joren u reegelméisseg jonk Fraen belästegt huet.

Wéi et weider heescht, huet eng Sängerin vun engem Evenement geschwat, dat sech kuerz no der Joerdausend-Went zu Los Angeles ofgespillt soll hunn. Hei hätt de spueneschen Tenor ugebueden, d'Fra heemzebréngen. Ma schonns am Auto wier den Domingo un d'Fra gaangen an hätt versicht, se ze kussen. Bei enger spéiderer Renconter hätt de Sänger si ënnert dem Rack ugepaakt an déi Betraffe sou an eng onangenehm Situatioun bruecht. Dëst wier just ee vu villen Zeien, esou d'AP.

Wat seet de Beschëllegten zu dëse Virwërf?

Dëse wénkt of a behaapt, hie wier dovunner ausgaangen, datt all déi betraffe Fraen dat am gemeinsamen Accord zougelooss hätten a seet, datt déi duergestallte Beschreiwungen deels falsch oder net korrekt beriicht gi wieren. Hie wier keen, deen iergendee verletzte respektiv beleidege wéilt.

D'Affer gesinn dëst ganz anescht a wëllen ee Verhaltensmuster am Virgoe vum weltberühmten Operesänger gesinn. Den Domingo hätt d'Fraen dauerhaft kontaktéiert, dacks matten an der Nuecht ugeruff, Interessi gewisen a Spréng fir d'Carrièren aus Aussiicht gestallt. Bei de Rencontere wier et dann eben ëmmer zu den ugeschwaten Dote komm, bei deene Grenzen iwwerschratt gi wieren.