De Méindeg de Mëtte sinn zu Kulmbach (D) zwee Jonge vun doheem fortgelaf an hunn d'Noperschaft onsécher gemaach. D'Police gouf alarméiert.

Nodeems si aus hirem Haus zu Ziegelhütten entwëscht waren, hu si mat engem Gasbrenner an enger Brennflëssegkeet ee Feier un engem Iwwerdaach fir Autoe geluecht. Op der Sich no Waasser fir de Brand ze läschen, hu si d'Dier vun engem Keller opgemaach an deen ënner Waasser gesat.

Dunn hunn d'Bouwe sech mat Geschir ausgerüst, wat si vun engem Noper geklaut haten. Dobäi hu si eng Spraydous fonnt, an hunn domatten eng Hausdier, eng Garagepaart an zwee Autoe besprëtzt. Ee vun den Autoe gouf souguer zerkraatzt.

Schlussendlech konnt d'Police d'Bridder du mat der Hëllef vun enger Nopesch afänken a bei hir Mamm zeréckbréngen. Do haten déi Zwee awer scho Schued an Héicht vu 15.000 Euro uriichte kënnen. Lo gëtt wéinst Brandstëftung, Déifstall a materielle Schued ermëttelt.