Nees eng Kéier sinn honnerte Flich zu Hong Kong annuléiert ginn, nodeem pro-demokratesch Manifestanten de Fluchhafe blockéiert hunn.

China huet och op d'Situatioun zu Hong Kong reagéiert an huet domadder gedréit, sech anzemëschen.

Et ass déi gréisste Kris an der eemoleger britescher Kolonie, zanter d'Muecht iwwer Hong Kong vu London op Peking gewiesselt ass. Wéi schonn e Méindeg hunn och um zweeten Dag vun der Blockade vum Fluchhafe vill Leit hir Fligere verpasst respektiv goufen eng 100 Vollen annuléiert. War et en Dënschdeg de Moie nach roueg an et huet ee gemengt, de Fluchtrafic géif sech normaliséieren, hunn um Mëtteg nees eng 5.000 Leit de Fluchhafe blockéiert an d'Passagéier net duerch d'Sécherheetskontrolle gelooss.

De Protest vun de Manifestante riicht sech haaptsächlech géint d'Gewalt vun der Police, déi ëmmer nees haart géint d'Populatioun virgeet.

© AFP © AFP © AFP

"Verdeedegt Hong Kong! Verdeedegt d'Fräiheet" ass de Slogan vun de Manifestanten. Weider jäize si ganz vill "En A fir en A". Dëse Slogan bezitt sech op en Tëschefall um Sonndeg, wou eng Fra vu Polizisten uerg am Gesiicht blesséiert goufen. Dësen Tëschefall huet d'Spannungen zu Hong Kong nach weider ugefeiert. Déi lokal Medien haten alleguer confirméiert, datt d'Fra duerch hir Blessuren en A verluer huet.

Vill vun de Passagéier weisen dann och Versteesdemech fir d'Manifestanten. An awer si si rosen, well si hir Flich verpasst hunn, déi vill méi spéit gestart sinn oder souguer annuléiert goufen.