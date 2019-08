No enger laanger Sichaktioun, bei der honnerte vu Leit matgemaach hunn, ass d'Nora Quoirin fonnt ginn. Hat war de 4. August aus engem Hotel verschwonnen.

D'Läich vum 15 Joer ale Franséisch-Ireschem Meedchen gouf ronn 2,5 Kilometer vum Hotel ewech aus engem Floss gezunn. Een Helikopter huet si an d'Klinik bruecht, wou d'Elteren hiert Kand identifizéiert hunn.

Déi traureg Gewëssheet koum just een Dag, nodeems d'Elteren eng Belounung am Wäert vun 10.600 Euro fir Indicen iwwert d'Verschwanne vun hirer Duechter annoncéiert haten. D'Nora soll eng Léierschwieregkeet gehat hunn, an et wier net einfach esou fortgaangen, ouni sengen Elteren eppes ze soen.

Dowéinst si si ufangs dovunner ausgaangen, dass d'Nora gekidnapped gouf. Bis ewell huet d'Police awer nach keng Ausso ginn, ob et sech ëm eng Entféierung kéint handelen.

Ëmgerechent ronn 118.000 Euro sinn duerch Spenden zesumme komm, fir der Famill ze hëllefen a si bei der Sich ze ënnerstëtzen. An net nëmmen dat: Iwwer 350 Leit hunn bei der 10 Deeg laanger Aktioun gehollef. De Mëttwoch soll eng Autopsie duerchgefouert ginn, fir déi genau Doudesursaach erauszefannen.