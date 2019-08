Seng Fuerderung, dass et zu engem Mësstrauensvott géint de Premier Conte soll kommen, ass en Dënschdeg den Owend am Senat zu Roum verworf ginn.

Eng Majoritéit vu Senateuren vum fréiere Koalitiounspartner an der sozialdemokratescher Oppositiounspartei hunn dogéint gestëmmt. Et gouf festgehalen, dass sech den Giuseppe Conte den nächsten Dënschdeg am Senat iwwert déi politesch Kris soll äusseren.

De Matteo Salvini hat d'Regierungskoalitioun aus Lega Nord a Fënnef-Stäre-Beweegung d'lescht Woch no nëmme 14 Méint platze gelooss a sou séier wéi méiglech Neiwalen gefuerdert. Seng Partei kéint den Ëmfroen no mat enger Victoire bei de virgezunne Parlamentswale rechnen. D'Fënnef Stären, d'Sozialdemokraten an aner Parteien envisagéieren eng Iwwergangsregierung, fir d'Reform vum Parlament an de Budget vum nächste Joer kënnen ze votéieren.



No de leschten Deeg, déi relativ chaotesch waren, dierft elo bësse Rou an déi ganz Affär kommen. De Vizepremier Salvini an de Chef vun der Fënnef-Stäre-Beweetung Luigi di Maio ginn iwwerdeems um Mëttwoch zu Genua fir eng Gedenkzeremonie erwaart, wou un d'Affer vum schlëmme Brécken-Ongléck vu virun engem Joer erënnert gëtt. Och de Premier Conte an de President Mattarella si bei der Zeremonie dobäi.

De 14. August zejoert war d'Morandi-Bréck zu engem groussen Deel an ee Koup gefall. Eng sëllechen Autoe mat de Leit dran sinn an Déift gefall. Deemools waren 43 Mënsche gestuerwen. D'Iwwerreschter vun der Bréck goufen an tëscht ofgerappt. Eng nei Bréck gëtt den Ament gebaut. Si soll Mëtt Abrëll 2020 fäerdeg sinn.