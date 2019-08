An tëscht leeft och de Fluchtrafic nees eenegermoossen normal.

Déi Responsabel vum Fluchhafen hunn iwwerdeems via Geriicht, virleefeg festgehalen, dass d'Demonstranten net méi duerfen an d'Géigend vum Gebai kommen. Domat soll de Betrib um internationale Fluchhafe vun Hongkong garantéiert ginn. Protester an Demonstratioune sinn domat um Site vum Airport verbueden. No Affrontementer tëscht Demonstranten an der Police huet sech d'Situatioun en Dënschdeg den Owend berouegt.

Honnerte vu Flich, déi an de leschten zwee Deeg annuléiert gi waren, sollen elo endlech um Mëttwoch kënne starten. No Donnéeë vun der Police, hale sech nach ëmmer eng 30 Demonstranten am Fluchhafen op. Do virdru goufe fënnef Persoune festgeholl. Virun 10 Wochen haten déi regierungskritesch Protester ugefaangen a schloen ëmmer nees a Gewalt ëm. Zanter dem Ufank vun den Demonstratiounen goufe ronn 600 Persounen inhaftéiert.