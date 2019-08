Déi jonk Klimaaktivistin aus Schweden mécht sech vu Groussbritannien aus, u Bord vun enger Héichséi-Yacht, op de Wee Direktioun New York.

Allerdéngs dierft den Depart, wiederbedéngt, ëm e puer Stonnen verréckelt ginn.

Déi zwee Profiseegler, Boris Herrmann aus Däitschland, an de Pierre Casiraghi, de Fils vun der Prinzessin Caroline vu Monaco, bréngen d'Greta Thunberg iwwert de Grousse Pull.

U Bord vun der Yacht sinn och där jonker Aktivistin hire Papp an ee Filmproduzent, deen eng Dokumentatioun iwwert dës Rees realiséiert. Den Trajet dauert ronn zwou Wochen.

Déi 16 Joer al Greta Thunberg gëtt fir d'UNO-Klimakonferenz zu New York erwaart. Si huet allerdéngs refuséiert mam Fliger an d'USA ze fléien. D'Héichséi-Yacht ass mat Solaranlagen an Ënnerwaasserturbinnen equipéiert, fir de Stroum ze generéieren. D'Schëff soll den 30. August zu New York ukommen.