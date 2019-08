D'Bundesrepublik muss ee Flüchtling, deen op der Grenz gestoppt an direkt zeréck a Griichenland geschéckt gouf, nees siche goen.

Dat huet d’Verwaltungsgeriicht zu München decidéiert, gutt ee Joer nodeems de CSU-Inneminister Horst Seehofer en Accord mat Griicheland ënnerschriwwen huet, fir datt Griichenland Flüchtlingen direkt zréckhëlt.

Der Flüchtlingshëllefsorganisatioun Pro Asyl no wier et déi éischt Decisioun an deem Kontext. Duerch d'Uerteel gëtt d'Ofkommes mat Griichenland prinzipiell a Fro gestallt. Datt d'Bundespolizei-Direktioun vu München dem Mann op der Sich no Asyl d'Arees verweigert huet an en op direktem Wee mat engem Fliger an Direktioun Griichenland geschéckt huet, wier als rechtswiddreg unzegesinn, esou de Parquet vu München.

Wat war geschitt?

Am Fall geet et ëm een afghaneschen Asylbewerber, deen der Bundespolizei am Mee an engem éisträicheschen Zuch an d'Gräpp gelaf ass. Ouni dem Mann ee Gespréich mat engem Affekot respektiv ouni d'"Bundesamt für Migration und Flüchtlinge" anzeschalten, huet d'Bundespolizei entscheet, den Afghan zeréck a Griichenland ze schécken, well si hien an der europäescher Asyldatebank Eurodac fonnt haten. Déi betraffe Persoun hätt do seng éischt Asyldemande gestallt.

De Problem wier awer, esou steet et am Geriichtsofschloss, datt de Mann op der Sich no Asyl sech an enger Transitzon - ze wäit vun der däitscher Grenz fort - opgehalen hätt, wéi d'Police hie fonnt huet an d'Bundesrepublik sech dofir net op Zeréckweisung op der Grenz beruffe kann.