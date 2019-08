Den US-Justizministère huet den zoustännege Prisongsdirekter vu sengem Déngscht suspendéiert.

Hie soll fir d'Dauer vun den Ermëttlungen iwwert dem Epstein seng Doudesëmstänn versat ginn. Den Jeffrey Epstein war e Samschdeg dout a senger New Yorker Prisongszell fonnt ginn.

Dem Justizministère no huet e sech d'Liewe geholl. De 66 Joer ale Mann soll jorelaang jonk Meedercher a Frae sexuell mëssbraucht an zur Prostitutioun gezwongen hunn. Bei enger Veruerteelung hätten him bis zu 45 Joer Prisong geblitt. Hie stoung a ganz enkem Kontakt zu ville Politiker a Prominenter an den USA.