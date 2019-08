Wéinst Drogen-Aktivitéite gouf d'Police an den nërdlechen Deel vun der US-Stad Philadelphia geruff. Wärend dem Asaz gouf dunn op si geschoss.

En arméierte Mann huet op d'Policebeamte geschoss an 6 vun hinne blesséiert. Duerno huet hie sech an engem Haus verstoppt, huet eréischt no enger stonnelaanger Belagerung opginn a konnt e Mëttwoch den Owend spéit Lokalzäit festgeholl ginn.

Déi ugeschosse Beamten koumen an d'Spidol. Kee vun hinnen gouf liewensgeféierlech getraff a konnten no engem kuerzen Traitement nees entlooss ginn.

De Buergermeeschter vu Philadelphia huet d'Poliziste fir hiren Asaz gelueft a gläichzäiteg e méi strengt Waffegesetz gefuerdert. D'Regierung géif näischt maachen, fir d'Waffe vun de Stroossen erofzekréien.