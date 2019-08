An der Nuecht op en Donneschdeg huet et am nordrhein-westfälesche Ratingen an engem Flüchtlingsheem gebrannt.

11 Mënsche goufe beim Feier verwonnt, 4 vun hinnen hu missen an e Spidol. Ënnert de Blesséierten wieren och 2 Pompjeeën. Iwwer d'Ursaach vum Brand ass nach näischt gewosst. Déi 417 Bewunner vum Heem goufen all a Sécherheet bruecht. D'Feier war an der Nuecht op en Donneschdeg um 4. Stack vum Gebai ausgebrach. E puer Raim ware betraff. Nodeems d'Flame geläscht waren, goufen d0Bewunner an den onbeschiedegte Beräicher vum Gebai ëmverdeelt.