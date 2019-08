E russesche Passagéierfliger mat méi wéi 230 Leit u Bord ass en Donneschdeg de Moien op engem Maisfeld noutgelant.

Nodeems e Schwarm Méiwen an d'Turbinn vun der Maschinn gerode war, koum et zu gréissere Stéierungen an d'Piloten hunn decidéiert ëmzedréinen, fir zeréck op e Fluchhafe viru Moskau ze fléien. Um Enn ass de Fliger an engem Maisfeld kuerz virum Fluchhafe gelant.

23 Passagéier goufe blesséiert, ma nëmmen eng eeler Damm wier nach em Spidol. D'Piloten hätten absolut richteg reagéiert, heescht et vun der Fluchgesellschaft.