Zanter e Mëttwoch am Nomëtteg kämpfen iwwer 500 Pompjeeën a Südfrankräich géint e gréissere Bëschbrand.

Schonn 900 Hektar Piniebësch an der Gemeng Montirat an der Géigend vun der Stad Carcassonne si schonn zerstéiert ginn, sou de Chef-Pompjee Philippe Fabre en Donneschdeg de Moien der Noriichtenagence AFP géintiwwer. D'Flame géife sech ëmmer weider ausbreeden.

D'Feier war e Mëttwochnomëtten aus nach onbekannter Ursaach ausgebrach. Wéinst der staarker Dréchent besteet héich Brandgefor an där Regioun. Duerch déi vill Loft, mat Wandspëtzte vu bis zu 40 km/h, hätt d'Feier sech an der Nuecht nach weider kënnen ausbreeden.

Bis ewell wiere Wunnquartieren net menacéiert, och Blesséierter hätt et keng ginn. Fir en Donneschdeg wieren awer Wandspëtzte vu bis zu 60km/h gemellt, d'Situatioun wier deemno net ongeféierlech.

Iwwer 500 Pompjeeë sinn de Moment am Asaz, fir dass sech d'Feier net op d'Dierfer Monze a Pradelles-en-Val ausbreede kann. Och Läschfligeren sollen en Donneschdeg an den Asaz kommen. D'Feier wier schwiereg an de Grëff ze kréien, well de Brand zum Deel an enger onzougänglecher Regioun läit.