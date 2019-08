Fënnef Flüchtlinge wieren op Grond vu psychologesche Problemer op déi italienesch Insel Lampedusa bruecht ginn.

Dat huet déi spuenesch Hëllefsorganisatioun "Proactive Open Arms" op Twitter bekannt ginn. Donieft hätten och véier Familljemembere vun deene betraffene Persounen d'Boot duerfe verloossen. Et soll sech ëm sechs Fraen an dräi Männer aus Eritrea a Somalia handelen. De Rescht vun den iwwer 130 Migranten, duerf allerdéngs nach ëmmer net u Land.

D'Rettungsschëff waart virun der Küst vun der italienescher Mëttelmierinsel fir kënnen an den Hafen eranzefueren. Wéi den italienesche Premier Guiseppe Conte en Donneschdeg bekannt ginn huet, hätte sech an tëscht 6 europäesch Länner bereet erkläert, fir d'Migrante vum Schëff opzehuelen. Nieft Lëtzebuerg sinn dat Frankräich, Däitschland, Rumänien, Portugal a Spuenien.

Merkel fuerdert Reprise vu Rettungsmissioun



D'Bundeskanzlerin Angela Merkel plaidéiert fir eng Reprise vun deene staatlech organiséierte Rettungsaktiounen am Mëttelmier. D'Rettung vu Migrante wier grad sou néideg, wéi de Kampf géint Passeuren, sou d'Kanzlerin zu Berlin. Hirer Meenung no wier et gutt, wann et och haut nees eng Missioun géif ginn. Am Kader vun der europäescher Missioun "Sophia" waren zanter 2015 Zéngdausende vu Migranten aus dem Mëttelmier gerett ginn. Virun e puer Méint gouf des Missioun, virun allem op politesche Drock aus Italien hin, gestoppt. Däitschland konnt sech deemools net mat senger Fuerderung duerchsetzen, mat de Rettungsaktiounen op europäeschem Niveau virunzefueren.