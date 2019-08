Sou war de Juli, no Donnéeë vun der amerikanescher Klima-Administratioun, dee wäermste Mount zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen am Joer 1880.

Duerchschnëttstemperatur iwwer Land an den Ozeaner hätt ëm 0,95 Grad iwwert dem Duerchschnëttswäert aus dem 20. Joerhonnert vu 15,8 Grad geleeën, sou d'Klima-Administratioun zu Washington. Domat huet de Mount Juli vun dësem Joer deen aus dem Joer 2016 ëm 0,03 Grad iwwertraff, dee bis dohin de Rekord duergestallt hat. Déi gréissten Differenze goufen et an Alaska, Mëtteleuropa, a verschiddener Deeler an Asien, an Afrika an an Australien.