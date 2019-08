Zanter Woche stinn hei grouss Deeler vun der Taiga a Flamen. Dausende vu Pompjeeën sinn am Asaz, fir d'Flamen ënner Kontroll ze kréien. Elo koum de Reen.

En Donneschdeg huet et ugefaange mat reenen, wat fir liicht Entspanung gesuergt huet. D'Bränn géife wéinst de Wiederkonditioune lues zeréck goen, sou ee russesche Brandexpert vu Greenpeace. Et wier awer schwéier ze soen, wéini dass se komplett geläscht sinn. Just ganz staark Reeschauere kéinten effektiv hëllefen d'Feier ze läschen. Millioune vun Hektar Bësch si schonn de Flamen zum Affer gefall.