Virum Hannergrond vun de Militärübungen vun den USA mat Südkorea, ass Nordkorea mat senge Rakéitentester viru gefuer.

Sou huet den nordkoreanesche Militär op en neits zwou Rakéiten ofgeschoss. Wéi et heescht, wieren d'Rakéiten un der Ostküst vum Land gestart ginn. Dat huet e Freideg de Moien de südkoreanesche Militär bekannt ginn. Nordkorea huet domat schonn fir d'sechste Kéier bannent dräi Wochen Rakéiten ofgeschloss.

Den nordkoreanesche Comité fir eng friddlech Reunifikatioun vum Land hat Südkorea schonn am Virfeld wéinst deene gemeinsame Militärmanöver mat den USA kritiséiert an drop higewisen, dass d'Gespréicher tëscht béide Säite géifen ofgebrach ginn. Vu Seoul ass et d'Warnung, dass sou Tester déi militäresch Spannunge kéinten op der koreanescher Hallefinsel verschäerfen.

D'Rakéitentester vun Nordkorea goufe bis ewell als Muechtdemonstratioun géint déi gemeinsam Militärmanöver ugesinn. Nordkorea huet den USA a Südkorea virgeheit, duerch hier Manöver déi nordkoreanesch Arméi wëllen ze zerstéieren.

Den US-President huet sech bis dato éischter zeréckhalend geäussert. Den Donald Trump setzt drop, dass de Staatschef Kim Jong Un nees mat de Verhandlungen iwwert eng Ofrëschtung vum nordkoreaneschen Atomwaffeprogramm wëll virufueren.