Den Donald Trump mécht sech bei Walkampfoptrëtt nees staark dofir, fir d'Recht op de Besëtz vu Waffe bäizebehalen.

Den US-President Trump ass weiderhi géint Restriktiounen beim Besëtz vu Waffen. Dat huet hie wärend sengem éischte Walkampfoptrëtt no de Massaker vun El Paso an Dayton op ne neits däitlech gemaach. Et dierft et fir Bierger, déi sech selwer wëlle protegéieren an d'Gesetz respektéieren, net nach méi komplizéiert maachen, sou den Donald Trump viru Supporter zu Manchester am Bundesstaat New Hampshire. Et géif een d'Recht sech selwer kënnen ze verdeedegen bäibehalen.

Den US-President huet sech iwwerdeems dofir ausgeschwat, weider Strukturen ze schafen, wou psychesch krank Leit kënnen ënnerbruecht ginn. Et kéint een dës Leit net op der Strooss loossen. De President huet kritiséiert, dass an de leschte Joerzéngten Bundesstaaten Strukture fir psychesch Kranker aus finanzielle Grënn zougemaach hunn.



Dem Donald Trump no ware psychesch Krankheeten den Ausléiser vun de Massaker zu El Paso an zu Dayton bei deenen 31 Mënschen ëm d'Liewe koumen.