Wéi de Wall Street Journal mellt, intresséiert den amerikanesche President sech fir d'Acquisitioun vun der Insel Grönland.

D'Insel mat knapp 57'000 Awunner, déi zu Dänemark gehéiert, steet op der Wonschlëscht vum amerikanesche President Donald Trump. Hien hätt sech schonn e puer Mol bei senge Beroder iwwert d'Méiglechkeeten informéiert, fir Grönland ze kafen an als neien US-Bundesstaat z'annexéieren. Seng Ufroen hätten ënnerschiddlech Niveaue vu Seriositéit gehat...

Grönland läit nordëstlech vu Kanada an ass bal 4 mol sou grouss wéi Frankräich. Et ass en autonoomt Aussegebitt vun Dänemark. Den amerikanesche President intresséiert sech wéinst den natierleche Ressourcen, awer och wéinst der geo-strategescher Bedeitung fir Grönland. 85% vum Land si vun Äis bedeckt... ma duerch de Klimawandel schmëlzt d'Äis an de leschte Joren ëmmer méi séier.

Et wier net déi éischte Kéier, dass d'USA sech vergréisseren, andeems se Land kafen. Sou ze lescht 1867, wéi se Alaska vu Russland ofkaf hunn, wat Russland bis haut net verquësst huet.

1946 haten d'USA Dänemark schonn emol eng Offer vun 100 Milliounen Dollar gemaach, fir d'Insel ze kafen... deemools awer ouni Succès.

Déi dänesch Botschaft war bis ewell net gewëllt e Kommentar iwwer den Interessi vum Donald Trump ze maachen.

Dat gréisste Grondstéck-Geschäft an der Geschicht geet och op d'Kap vun den USA. Si hunn 1803 de sougenannte "Louisiana Pourchase" gemaach, andeems se déi fréier franséisch Kolonie Louisiana vum Napoleon ofkaf hunn. Haut sinn an deem Gebitt d'Bundesstaaten Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Deeler vu Minnesota, North Dakota, South Dakota, Texas, New Mexiko, Colorado, Wyoming a Montana.

Dem Napoleon waren déi Gebidder net wichteg genuch, an en huet se fir en Apel an e Stéck Brout verkaf. Haut mécht dësen Deel vun den USA ee Véierel vum Staatsgebitt aus.