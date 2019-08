Bei de Protester zu Hongkong goufe 5 Leit verhaft. Si sollen e grousse chinesesche Fändel erof gerappt an an d'Waasser gehäit hunn.

Si riskéiere bis zu 5 Joer Prisong. De Virfall war schonn den 3. August, déi Verdächteg goufen elo ermëttelt.

An der fréierer britescher Kolonie an der haiteger Spezialzon Hongkong ass et zënter Wochen onroueg.

D'Protester riichte sech géint déi pro-chinesesch Regierung.