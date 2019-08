E Freideg ass eng Enquête wéinst Déierequälerei an enger buddhistescher Parad lancéiert ginn. Een ofgemoerten Elefant huet do misse mat trëppelen.

Nodeems Fotoe vum 70 Joer alen Tikiri um Internet opgedaucht waren, gouf d'buddhistescht Esala-Perahera-Fest vun Déiereschützer staark kritiséiert. Den Elefant ass krank an esou ofgemoert, dass seng Rëpper eraus stinn.

De Wëll-Déieren- an Tourismusminister John Amaratunga huet elo déi zoustänneg Autoritéiten ugestallt, erauszefannen wéi déi Elefanten-Damm esou krank konnt ginn a firwat si an deem Zoustand huet misse bei der Parad matmaachen. Sou eppes sollt net nach eng Kéier geschéien, an déi ronn 200 Elefanten déi reegelméisseg un esou Fester deelhuelen, sollten aartgerecht behandelt ginn.

No all de Kritiken a Virwërf hunn d'Organisateure vum Fest, wat 10 Deeg laang gefeiert gëtt, d'Tikiri aus der Parad erausgeholl. D'Traitement vun der Elefante-Kou wier onmënschlech, esou den Expert Jayantha Jayewardene. "Dat Déier ass offensichtlech extrem ënnererniert", erzielt hien, "D'Besëtzer forcéieren hir Elefanten, fir bei deene Parade matzemaachen, a suerge sech nëmmen ëm hire Merite amplaz ëm d'Déieren."

De Lek Chailert, de Grënner vun der Save Elephant Foundation, erkläert op soziale Medien: "D'Spectateure vum Fest gesinn dem Tikiri säin ofgemoerte, schwaache Kierper net, well en ënnert sengem Kostüm verstoppt ass. Kee gesäit seng Aen, déi tréinen, well se vun den helle Luuchten u senger Mask geblennt ginn. Kee gesäit wéi krom et geet, well seng Féiss zesumme gefesselt sinn."

PETA-Directrice Elisa Allen seet, d'Sri Lankesch Autoritéite missten ophalen esou Grausamkeeten ze erlaben an den "aarmen Elefant" an eng anstänneg Opfangstatioun bréngen. E soll vu Veterinären traitéiert ginn a seng lescht Joer friddlech ausliewe kënnen.

Eng Petitioun, déi dofir suerge soll, dass d'Regierung der "barbarescher Folter a Mësshandlung" een Enn setzt, huet ewell iwwer 8.000 Ënnerschrëften. An och Touriste kéinten hëllefen, andeem si net un esou Elefanten-Attraktiounen deelhuelen.

Den Esala Perahera Festival gëtt all Joers bei dem hellege Buddhiste-Schräin "Temple of the Tooth" organiséiert. Dobäi maachen ënnert anerem traditionell Batteure a ronn 100 zahm Elefante mat.