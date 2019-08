A kanadesche Gewässer gouf en Äisstéck aus der Arktis entdeckt. An deem hu Wëssenschaftler lauter Plastikstécker dra fonnt.

"Mir hunn net mat esou vill Plastik gerechent, mir ware schockéiert", sou d'Alessandra D'Angelo, d'Äis-Expertin vun der University of Rhode Island. Si ass eng vun 12 Wëssenschaftler, déi 18 Deeg laang op enger Expeditioun u Bord vun engem schwedesche Schëff waren.

"Et ass lauter Plastik vun allen Zorten dran: Pärelen, Fiedem, Nylon", huet si erzielt, wéi d'Expeditioun eriwwer war. D'Plastik-Verseuchung wier bei dem Nordwest-Passage-Projet, dee vun der US National Science Fondation an der Heising-Simons Fondation finanzéiert gouf, net am Fokus gewiescht.

D'Missioun sollt ënnersichen, ob a wéi de Klimawandel d'Biochimie an d'Ökosystem vun de kanadesche Gewässer verännert. Eng wichteg Fro ass, ob déi Äismassen, déi ëmmer méi schmëlzen, d'Fräisetze vu Methangas acceleréieren.

Eng Etude vun Science Advances huet erginn, dass ee groussen Deel u mikroskopesch klénge Plastikstécker duerch de Wand an d'Arktis transportéiert ginn a vun do aus a Form vu Schnéiflacken op dem Festland landen. Zu selwechter Zäit gerode Milliounen Tonnen u Plastik an d'Weltmierer, wou se da vun de Wellen an der Sonn a kleng Stécker zersat ginn.

Duerch d'Kristaller am Äis gëtt d'Waasser gesift an d'Plastikstécker bleiwen drun hänken. Dowéinst ass d'Konzentratioun u Plastik am Äis vill méi héich, wéi am Waasser.