Zu Moskau sinn e Samschdeg op en Neits Manifestatiounen, déi fräi a fair Gemengewalen a Russland fuerderen.

Déi lescht Weekender iwwer goufen ëmmer nees Demonstrante vun der Police festgeholl, well d’Maniffen net autoriséiert sinn. De Protest riicht sech dogéint, dass vill Oppositiounspolitiker net zu de Walen zougelooss goufen.

Dass de Kreml mat Policegewalt géint d’Demonstrante virgeet, gëtt vu ville Säiten kritiséiert. D’Organisatioun Reporter ouni Grenzen huet d’Autoritéiten zu Moskau opgeruff, d’Journalisten iwwert d’Virgäng wärend der Maniff berichten ze loossen.

An de russesche Medien géif et eng Zensur ginn, fir d’Demoen ze thematiséieren an auslännesch Journaliste géife behënnert ginn, iwwerthaapt dohin ze kommen, sou de Reproche vu Reporter ouni Grenzen.