Direkt e puer US-Bundesstaaten hunn d’Regierung vum US-President Trump verklot, wéinst dem Verschäerfe vun de Reegele fir eng legal Awanderung.

Kalifornien, Maine, Pregon, Pennsylvania a Washington hunn e Freideg Plainte gemaach.

Déi nei Reegele géifen den an der Verfassung verankerte Schutz vun der Gläichberechtegung blesséieren. Net-wäiss Awanderer aus Asien, Latäinamerika oder Afrika wieren nämlech besonnesch betraff, heescht et an der Argumentatioun vun der Plainte.

Vu Mëtt Oktober u sollen nei Bestëmmungen a Kraaft trieden, dass Immigranten eng Green Card refuséiert kënne kréien, wa se op staatlech Hëllefsprogrammer ugewise wieren.