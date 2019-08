Eng vun de Rakéiten ass explodéiert, ier se an der Luucht war. Stécker dovunner sinn dunn op d'Leit gefall.

Zu Collioure, am Süde vu Frankräich, net wäit ewech vun der spuenescher Grenz, si e Freideg den Owend 9 Leit bei engem Freedefeier blesséiert ginn. Ëmmerhin waren eng 80.000 Mënschen op der Plaz. Just 3 vun de Blesséierten hu missten an d'Spidol bruecht ginn.