Zwee Joer no deem bluddegen Attentat op de Ramblas zu Barcelona gouf e Samschdeg un d'Affer erënnert.

D'Famillje vun den Affer hu Blummen um Mosaik vum Kënschtler Joan Miró néiergeluecht, do wou den islamisteschen Attentäter mat senger Camionnette gestoppt gouf, nodeems hie 15 Mënschen ëmbruecht an eng 120 Leit blesséiert hat.



E weidert Doudesaffer a 5 Blesséierter gouf et deemools dunn e puer Stonne méi spéit, wéi Attentäter bei enger zweeter Attack mat engem Auto Mënschen iwwerrannt hunn.



Dräi Verdächteger setzen nach an Untersuchungshaft. De Prozess géint si soll d'nächst Joer ufänken.