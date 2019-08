Wéi d'Autoritéite matdeelen, wier d'"Mariam" un enger Infektioun gestuerwen, déi duerch de Plastik am Bauch vum Déier ervirgeruff gouf.

Am Mee gouf d'Mariam vu Mieresbiologen entdeckt, déi probéiert hunn, d'Déier nees opzepäppelen. Der klenger Séikou hir Mamm konnt net fir et suergen, dowéinst hunn dat d'Biologen dunn an hirem Zenter gemaach. Hei huet sech d'Déierendoktesch vun der Ekipp ëm d'Mariam gekëmmert.

Dat Ganzt hunn d'Biologen via Livestream an den Internet gesat an den Dugong-Puppelchen gouf zu engem richtegen Internetstar an Thailand.

An der Nuecht op e Samschdeg koum dunn déi traureg Nouvelle: D'Mariam ass gestuerwen. "Eis Rettungsversich hunn näischt bruecht" huet den Direkter vum Miereszentrum an der thailännescher Provënz Trang matgedeelt. "Si ass un enger Bluttinfektioun gestuerwen an hat Eeter an hirem Mo. Am Daarm vum Déier goufen Iwwerreschter vu Plastik fonnt.

Iwwer Facebook huet d'Déierendoktesch matgedeelt, datt een no dësem trauregen Doud misst méi fir den Ëmweltschutz maachen.

Dugonge sinn eng seelen Aart vun Déieren. Hir Unzuel ass duerch d'Fëscherei an aner Aktivitéite vun de Mënschen ëmmer weider zeréckgaangen. An de Gewässer a Südthailand, wou d'Mariam fonnt gouf, liewen nach eng 250 Exemplairen. Leider ass och an deem Waasser vill Plastikdréck ze fannen, wat déi lescht Exemplairen nees menacéiert.