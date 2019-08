Op der Vakanzeninsel, wou och all Joer vill Lëtzebuerger sinn, ass op en Neist e Bëschbrand ausgebrach.

Ee Luxushotel an ee bei Touriste beléiften Aussiichtspunkt "Cruz de Tejada", am Zentrum vun der Insel, hunn e Samschdeg misse geraumt ginn. Donieft gouf d'Gemeng Tejada mat knapp 2.000 Awunner an d'Regioun ronderëm evakuéiert. D'Feier ass an där selwechter Regioun ausgebrach, wou viru 4 Deeg e Bëschbrand ënner Kontroll konnt bruecht ginn.

D'Inselverwaltung huet op Twitter gemellt, dass sämtlech Stroossen ronderëm d'Feier gespaart sinn an een d'Gebitt ronderëm soll verloossen.

D'Pompjeeë si mat Helikopteren op der Plaz am Asaz. D'Situatioun wier wéinst de den héijen Temperaturen, de Loft an der Dréchent net immens gutt. E Läschfliger soll vum spuenesche Festland eriwwer op d'Insel fléien zur Ënnerstëtzung.

En Dënschdeg eréischt haten d'Pompjeeën e Bëschbrand an där selwechter Regioun am Zentrum vun der Kanaren-Insel ënner Kontroll kritt. Gläichzäiteg hat de Katastropheschutz gewarnt, duerch déi vill Loft kéinte Brandnäschter nees opflamen.