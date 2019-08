Déi franséisch Police sicht no engem Mann, deen e Freideg den Owend zu Noisy-Le-Grand, no bei Paräis, e Kach an engem Restaurant erschoss huet.

De Grond fir d'Dot ass kaum ze gleewen. Den Täter soll sech fuerchtbar opgereegt hunn, dass de Kach ze laang géif brauchen, fir him e Sandwich ze preparéieren. Doropshin huet hien eng Waff gezunn an dem Affer an d’Schëller geschoss. Den 28 Joer ale Mann ass nach op der Onglécksplaz verblutt. Den Täter huet sech ewechgemaach a gëtt zanterhier mat offizieller Mord-Uklo gesicht.