Et huet déi Äermst vun den Äermst getraff. Bei engem Groussbrand goufen zu Dhaka ronn 2.000 Wellblechhütten zerstéiert.

Wéi déi lokal Autoritéiten e Sonndeg matgedeelt hunn, koum beim Feier keng Persoun ëm d'Liewen, e puer liicht Blesséierter sinn ze bekloen. Vill Bewunner waren zum Zäitpunkt vum Groussbrand bei hire Familljen am Kader vum moslemeschen Afferfest Eid al-Adha.

D'Feier war am spéide Freidegowend am dicht besiddelte Mirpur ausgebrach, ee vun den äermste Quartieren zu Dhaka. D'Flamen hu ronn 2.000 kleng Hütten zerstéiert, ier d'Feier endlech ënner Kontroll war.

De Gros vun de Bewunner sinn Aarbechter aus enger Textilfabrik. Iwwer 10.000 Mënsche koumen an Noutlager a Schoulen ënner Daach. Dës Lager ware bannent kuerzer Zäit komplett iwwerfëllt. Vill Leit hunn näischt méi, hunn am Feier alles, wat se besëtzen, verluer.

Zu Dhaka kënnt et ëmmer nees zu esou Bränn. Am November 2012 ware bei engem Feier an enger Textilfabrik, net wäit vun Dhaka ewech, 111 Mënsche gestuerwen. 2010 bei engem anere Feier gouf et 123 Doudesaffer.