E Samschdeg am fréien Nomëtteg koume bei enger Messerattack eng Fra an e Mann ëm d'Liewen. Den Täter huet sech, ouni sech ze wieren, festhuele gelooss.

Den 43 Joer ale Verdächtegen aus Bergisch Gladbach souz um Buedem nieft engem vun den Affer, wéi d'Police op d'Plaz koum. Hie kënnt e Sonndeg virun den Untersuchungsriichter.

Déi 32 al Fra hat e Puppelche bei sech, wéi et zu der bluddeger Dot koum. Si louch an der Géigend vun engem Parkhaus. D'Kand gouf net blesséiert. Bei deem aneren Affer handelt et sech ëm ee Mann vun 23 Joer. Hie gouf um Trëttoir fonnt.

Es hat zwei Tote am #Bahnhof #Iserlohn gegeben. Wir sind mit starken Kräften vor Ort. Verbreitet keine Gerüchte! #PolizeiMK — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) August 17, 2019

D'Ermëttler gi vun enger Bezéiungsdot aus. A wéi enger Verbindung déi 3 zouenee stinn, ass nach net gewosst. Et wéilt ee sech e Méindeg zum Fall äusseren.

Et gouf vill Aenzeien, dorënner eng Hochzäitsgesellschaft vu ronn 20 Leit. D'Leit, sou wéi Foussgänger an aner Zeien hu misse betreit ginn.