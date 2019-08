Bei eisen däitsche Noperen am Saarland gëtt de Borkenkäfer ëmmer méi zu engem Problem.

Am Verglach mat zejoert hätt de Käfer dëst Joer schonn duebel sou vill Schued an de Staats-Bëscher ugeriicht. Gutt 10% vun den Dänne-Bëscher wiere betraff, also ëmmerhin 360 Hektar, wou de Käfer d’Beem futti mécht.

Dat huet de saarlänneschen Ëmweltministère confirméiert.

De Borkenkäfer breet sech virun allem bei waarmen an dréchenem Wieder staark aus, also genee dat, wat mer déi leschte Méint iwwer haten.