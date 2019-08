Zanter Deeg läit d'Rettungsboot "Open Arms" virun der italienescher Mëttelmierinsel Lampedusa a fënnt keen Hafen, un deem et uleeë kann.

Elo huet sech déi spuenesch Regierung gemellt an d'Balearen-Insel Mallorca virgeschloen. Nodeems d'Hëllefsorganisatioun Proactiva "Open Arms" den Trajet op Algeciras duerch d'Strooss vu Gibraltar net erlaabt krut, koum aus der spuenescher Haaptstad Madrid d'Propos, um noosten Hafen unzeleeën - dat wier eben den Hafe vu Palma de Mallorca.

Ma déi Responsabel vum Schëff refuséieren och dës Offer. D'Balearen wiere méi ewéi 1.000 Kilometer vu Lampedusa ewech. Et kéint een den deels traumatiséierte Flüchtlingen dës Faart net zoumudden, heescht et vun der spuenescher Hëllefsorganisatioun. Doriwwer kéint ee just nodenken, wann een e bessert a méi séiert Schëff hätt.

Proactiva huet dës Propos allerdéngs als onverständlech klasséiert a warnt, datt d'Sécherheet um Schëff net esou laang garantéiert ka ginn. Eng kleng Net-Regierungsorganisatioun op eng 3 Deeg laang Rees ze schécken, wier net responsabel a géing géint de gesonde Mënscheverstand goen - wéisst een dach, datt d'Schëff nëmmen eng 800 Meter virun der Küst vu Lampedusa läit.

Den italienesche Verkéiersminister Danilo Toninelli huet e Sonndeg den Owend iwwerdeems virgeschloen, technesch Ënnerstëtzung fir d'Rettungsschëff "Open Arms" unzebidden am Fall, wou si den Trajet ugoe wéilt.

105 Erwuessener an 2 Kanner sinn den Ament nach u Bord, nodeems fleegebedierfteg Flüchtlingen d'Schëff schonn hunn dierfte verloossen. D'Situatioun wier iwwerdeems ganz ugespaant, wat dozou geféiert hat, datt verschidde Leit u Bord de Versuch ënnerholl hunn, fir op Lampedusa ze schwammen - dëst ass awer kengem gelongen an d'Leit goufen nees sécher hannescht op d'Schëff bruecht.

Eng Rëtsch europäesch Länner hu sech iwwerdeems dozou bereet erkläert, d'Flüchtlingen opzehuelen.