De Premier Giuseppe Conte hält en Dënschdeg de Mëtteg eng mat Spannung erwaarte Ried am Senat zu Roum zu der ugespaanter politescher Situatioun an Italien.

Et gëllt jo als fix, dass d'Deeg vun der Koalitioun tëscht der 5-Stäre-Beweegung an der rietspopulistescher Lega no grad emol 14 Méint gezielt sinn.

Onkloer ass awer, wat de Conte um 15 Auer genee annoncéiere wäert. Säi Récktrëtt oder d’Formatioun vun enger Regierungsmajoritéit mat anere Parteien, dat si bis ewell alles Spekulatioun.

Kloer ass, dass den Inneminister Salvini gäre Neiwalen hätt. Seng Partei läit de Sondagen no an der Wieler-Gonscht mat bis zu 38%, wäit vir.