Déi zwou Online-Plattforme geheie China vir, iwwert déi sozial Netzwierker gezielt Stëmmung géint d'Demokratiebeweegung zu Hongkong gemaach ze hunn.

Wéi et vun Twitter heescht, soll eng staatlech koordinéiert Campagne géint d'Protestbeweegung opgedeckt gi sinn. Aus deem Grond hunn déi zwou Entreprisen eng Partie Säiten, Gruppen an Accounte gespaart. Eleng Facebook huet wéinst dem Indice vun Twitter 7 Säiten, 3 Gruppen a 5 Notzerkonte mat ongeféier 15.500 Abonnenten desaktivéiert. Mat Hëllef vu falsche Accounte konnten Informatiounen zu Hongkong op eng verschleiert Aart a Weis verbreet ginn.

Zënter Woche gëtt an der Metropol fir méi Demokratie protestéiert. Als Äntwert op d'Protestbeweegung huet déi chinesesch Regierung d'Demonstranten an der Lescht menacéiert a se mat "Terrorismus" a Verbindung bruecht. De Militärasaz an där chinesescher Grenzregioun mat Hongkong wiisst bestänneg.

Net nëmmen a China, mä och op internationalem Niveau féiert d'Demokratiebeweegung zu Hongkong zu Spannungen. Déi britesch Regierung weist sech besuergt iwwert eng presuméiert Festnam vun engem Mataarbechter vum britesche Konsulat. Wéi d'Hongkonger Noriichteportal "KH01" matdeelt, ass de vermësste Mataarbechter net vu senger Shenzhen-Rees zeréckkomm.