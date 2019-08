Den italienesche Regierungschef Giuseppe Conte annoncéiert d'Enn vu senger Regierung.

D'Aarbecht vun der Regierung wier eriwwer, sot de Premier elo en Dënschdeg de Mëtteg a senger Deklaratioun virum Senat. Hien mam rietsen Inneminister Matteo Salvini ofgerechent an dësen irresponsabel genannt.

Mat der unilateraler Kënnegung vun der Regierungskoalitioun hätt hie just u seng eegen Interessien an un déi vu senger Partei, der Lega, geduecht, esou sot et de Conte virum Senat zu Roum.

Den Inneminister hätt Italien engem grousse Risiko ausgesat. Den Inneminister Salvini wollt jo de Récktrëtt vum Guiseppe Conte an dono Neiwalen.

An de Sondagen ass d'Lega vir. Et war spekuléiert ginn, datt den Guiseppe Conte Premier wéilt bleiwen an no enger Majoritéit ouni d'Lega géing sichen.