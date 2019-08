Am Garer Quartier zu Tréier a ronderëm de Palastgarten huet déi däitsch Police en Dënschdeg schonns eng gréisser Razzia duerchgefouert.

Eng 24 presuméiert Drogendealer wieren dobäi festgeholl ginn. Dernieft goufen eng ganz Partie vu Clienten, déi Droge kaf a bei sech haten, protokolléiert.

Deem ganze wier eng méintelaang Enquête virausgaangen, well d’Drogenzeen sech zu Tréier an deem Beräich an der Lescht staark ausgebreet hätt.