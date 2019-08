Dat geet aus engem Rapport vun der WHO ervir, deen en Donneschdeg publizéiert gouf.

D’Weltgesondheetsorganisatioun warnt awer gläichzäiteg, dass wann d’Plastik-Verschmotzung esou weidergeet wéi bis ewell, dann hätt dat laangfristeg Konsequenze fir eis Waasser-Ökosystemer an deemno dann och op eis Gesondheet.

Bis ewell géif et awer leider och just ganz wéineg verlässlech Etüden zum Mikro-Plastik am Drénkwaasser ginn, dofir wier et schwiereg, Zuele mateneen ze vergläichen, schreift d’WHO.