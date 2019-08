Zu Rio de Janeiro si bannent engem Mount 194 Leit bei Policeasätz ëmbruecht ginn. Dëst ass zanter 20 Joer den Héchstwäert.

A Brasilien zu Rio de Janeiro sinn am Juli 194 Mënsche bei Policeasätz ëm d'Liewe komm. D'Zuel vu Mënschen, déi duerch Polizisten hiert Liewe verluer hunn, ass ëm 49% par Rapport zum Mount virdru geklommen. Rechneresch sinn domat am Juli 6 Mënschen den Dag vu Polizisten doutgemaach ginn.

Bannent den éischte 7 Méint vum Joer si bei Policeasätz 1075 Mënschen ëm d'Liewe komm. Dat sinn 20% méi, wéi nach am Joer virdrun.

De Gouverneur vu Rio, Wilson Witzel, ass lescht Joer duerch säi Verspriechen, géint d'Kriminalitéit ukämpfen ze wëllen, gewielt ginn. Hien ënnerstëtzt den Asaz vu Scharfschützen, fir verdächteg Persounen aus wäiter Distanz z'erschéissen.

Mënscherechtsorganisatioune kritiséieren d'Policegewalt, déi ëmmer méi zouhëlt, dëst virun allem an de Favelas, dem Véierel, wou virun allem aarm Leit liewen. Ëmmer nees ginn och Onschëlleger mat an den Doud gerappt, wann et zu engem Asaz tëschent Police a Kriminelle kënnt.