An Australien goufen d'Eltere vun engem Meedchen zu jeeweils 300 Stonne gemengnëtzeger Aarbecht veruerteelt, well se hiert Kand vegan erniert hunn.

Déi 33 Joer al Mamm an de 35 Joer ale Papp sinn op en Hoer laanscht eng Prisongsstrof komm. Bis zu 5 Joer Prisong wieren als Héchststrof méiglech gewiescht.

Béid Elterendeeler hunn dem klenge Kand wärend den éischte 19 Méint vu sengem Liewe just Liewensmëttel ze iesse ginn, déi net vun Déieren ofstamen. Zum gréissten Deel waren et Uebst, Huewer, Gromperen, Räis, Tofu, Brout an Afennossbotter.

Am Verglach zu anere Kanner a sengem Alter war d'Meedche staark ënnerentwéckelt. Mat 19 Méint hat dat Klengt nach ëmmer keng Zänn an huet mol net fënnef Kilo gewien.

Eréischt dee Moment, wou d'Kand mat staarke Krämp an d'Spidol bruecht ginn ass, ass dëse Fall public gemaach ginn.

Zurzäit befënnt sech d'Meedche bei anere Familljememberen. D'Elteren dierfen hatt awer reegelméisseg besiche goen.

Den Dieteticien Eric Altmann an de Kannerdokter Armand Biver hunn 2016 scho virun de Gefore vu veganer Ernierung bei Kanner gewarnt a recommandéieren dëse Liewensstil net bei sou jonke Mënschen.