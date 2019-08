Ee wéinst Mord a Vergewaltegung veruerteelte Mann ass e Mëttwoch am US-Bundesstaat Texas higeriicht ginn.

Den 48 Joer ale Mann wier e Mëttwoch den Owend duerch d'Gëftsprëtz doutgemaach ginn, heescht et vun der Justiz. D'Geriicht hat all Recours vun den Affekote vum Beschëllegten zeréckgewisen. D'Hiriichtung war 5 Mol verréckelt ginn.

De Larry Swearingen ass am Joer 2000 schëlleg gesprach ginn, hie soll 2 Joer virdrun eng 19 Joer al Studentin vergewaltegt an erwiergt hunn. De presuméierten Täter huet bis zulescht betount, dass hien onschëlleg wier. Seng Affekoten hunn och ëmmer argumentéiert, dass et keng DNA-Spure géing ginn, déi hire Mandant belaaschten.

No Donnéeë vum Death Penalty Information Center wier et déi zwieleft Hiriichtung an den USA zanter dem Ufank vum Joer.