D'Ëmweltorganisatioun huet sech fir dës Moossnam entscheet, well d'Sécherheetsmesuren net adaptéiert goufen.

No der Atom-Katastroph zu Fukushima huet déi franséisch Autoritéit fir nuklear Sécherheet (ASN) gefuerdert, datt weider Diesel-Generatoren an den Atomkraaftwierker installéiert ginn.



D'Generatoren sollen am Fall vun enger Naturkatastroph de Fonctionnement vum Atomkraaftwierk assuréieren. Dës goufen awer nach net installéiert, esou Greenpeace. Aus deem Grond hu si eng Plainte géint d'Electricité de France agereecht.



D'Atomkraaftwierk zu Cattenom ass ee vu villen, an deem nach keng Diesel-Generatoren installéiert goufen.



D'Ëmweltorganisatioun wëll elo juristesch géint d'ASN virgoen, well dës net streng genuch mat der EDF wier.