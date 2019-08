Een direkte Vol vu London respektiv New York op Sydney mat iwwer 20 Stonne Fluchzäit soll am Joer 2022 Realitéit ginn.

Dësen ambitionéierte Projet hunn déi Verantwortlech vun der australescher Airline "Qantas" vir. Wéi et weider heescht, hätt "Qantas" domat ugefaangen, Flich ze plangen, bei deenen d'Piloten an Equipage vun der Fluchlinn wärend dem Vol op déi medezinesch Grondfunktiounen hi gepréift ginn. Domat soll erausfonnt ginn, wéi sech de Gesondheetszoustand wärend esou engem laangen Trajet verhält.

Am Joer 2022 wëllt d'Airline dann hir 1. kommerziell Flich op Strecken tëscht London respektiv New York a Richtung Sydney starten. E Vol aus der englescher Haaptstad op Sydney géif dann iwwer 20 Stonnen daueren - vun New York an de Südosten vun Australien géif ëmmerhin nach ronn 18 Stonne Fluchzäit bedeiten.

Bis ewell dauert dee längste Fluch, dee "Qantas" ubitt eng 17 Stonnen. Dëse geet vu Perth op London. Mat der Erweiderung vun neien Trajete wäert de Rekord vun Ultra-Laangstreckeflich geknackt ginn.