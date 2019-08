Am Prozess ëm den déidleche Messerugrëff zejoert gouf den Ugekloten zu enger laanger Prisongsstrof condamnéiert.

Bal genee virun engem Joer koum et zu Chemnitz an Däitschland zu engem déidlechen Ugrëff vun engem 24 Joer ale Syrer op een däitsche Staatsbierger. Wéi d'Landgeriicht vu Chemnitz en Donneschdeg matgedeelt huet, gouf den Ugekloten elo zu enger Prisongsstrof vun 9 Joer a 6 Méint wéinst Doudschlag veruerteelt.

De Mann aus Syrien soll Enn August d'lescht Joer am Kader vum "Chemnitzer Stadtfest" zesumme mat engem anere Mann d'Affer erstach an déidlech blesséiert hunn. Doropshi koum et an der däitscher Stad ëmmer nees zu rassistesch motivéierten Ugrëff op Flüchtlingen an auslännerfeindlechen Demonstratioune mat deels gewaltsamen Ausschreidunge vu Rietsextremen.

Däitschlandwäit hunn dës Demonstratioune fir Onroue gesuergt. Och d'AfD an d'Pegida-Beweegung hunn an deem Kader versicht, de Fall fir hir politesch Zwecker ze mëssbrauchen.