Bei Donnerwiederen am polnesch-slowakeschen Grenzgebitt sinn op d'mannst 4 Persounen ëm d'Liewe komm.

Den Autoritéiten no goufe Wanderer an de sougenannten Tatra Bierger vu Blëtzer getraff.

3 Doudeger an 22 Blesséierter gouf et op der polnescher Säit vun der Grenz, e weidert Doudesaffer an 2 Blesséierter op der slowakescher.