Fir den italienesche Staatspresident ass eng Minoritéitsregierung awer keng Optioun.

Bis en Dënschdeg hunn d‘Parteien an Italien Zäit, eng nei Koalitioun ze forméieren, déi regéiere kéint. Déi Frist huet en Donneschdegowend de Staatspresident Sergio Mattarella fixéiert.

Eréischt da wéilt hie weider Berodungen ofhalen an déi noutwendeg Decisiounen treffen. Bis dohin léich de Ball also bei de Parteien. Fir de Mattarella misst eng regierungsfäeg Koalitioun e Programm esou wéi och eng Majoritéit am Parlament virweise kënnen. Eng Minoritéitsregierung wier keng Optioun.

D‘5-Stäre-Beweegung vum elo Ex-Premier Conte wëll sech e Freideg scho mat de Sozialdemokrate gesinn. Déi rietspopulistesch Lega pocht weiderhin op Neiwalen.