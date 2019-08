Den Amazonas steet a Flamen. An de Medie sinn op Satellittebiller riseg Dampwolleken ze gesinn.

Den Amazonas steet nach ëmmer a Flamen. Am Urwald, wou schonn Dausende vun Hektaren ausgenotzt goufen, fir Soja drop ze planzen, brennt et zënter Wochen.

Zanter Januar goufen et 74.000 Bränn. Eleng an der éischter Halschent vum August waren et der 9.500. Dat ass eng Hausse vun 83% par Rapport zum leschte Joer, esou d'Brazil's National Institute for Space Research.

Elo scho soll d'Joer 2019, dat Joer mat de meeschte Bränn sinn, an et verbleiwe nach 4 Méint. Dëst geet aus Fuerschungen ervir, déi zënter 2013 gemaach gi sinn. Och am Joer 2013 goufen et am westleche Brasilien extrem vill Bränn.

Der Welt hire gréisste Reebësch spillt eng zentral Roll fir de Kohlendioxidgehalt vun eisem Planéit a Grenzen ze halen. D'Planzen an d'Beem huelen de Kuelendioxid op a ginn en duerch hir Foto-Syntheese als Sauerstoff zréck un d'Loft of.

Aus dësem Grond gëtt den Amazonas, deen 2,1 Millioune Quadrat Kilometer grouss ass, dacks als "Long vum Planéit" bezeechent: De Bësch produzéiert ronn 20 Prozent vum Sauerstoff an der Atmosphär op eiser Äerd.

Normalerweis dauert déi dréchen Zäit am Amazonas vu Juli bis Oktober an erreecht Ënn September hiren Héichpunkt. D'Wieder vun deenen anere Méint dréckt d'Gefor vu Brenn zu aneren Zäiten erof.

An der dréchener Zäit kënne Flamen zum Beispill duerch Blëtzer entsoen. Baueren an Holzfäller setzen de Reebësch express a Brand, fir den Amazonas industriell oder landwirtschaftlech Zwecker ze raumen.

D'Brenn am Amazonas hunn elo gravéierend Auswierkungen op de Rescht vu Brasilien. Den Damp vun de Flame breet sech vum Bundesstaat Amazonas bis an d'Nopeschstaaten Pará a Mato Grosso aus. Souguer zu São Paulo war den Himmel gro vun Damp, eng Stad déi 3.200 Kilometer ewech läit.