Véier Méint no den Attacken op den Inselstaat ass den Etat d'Urgence opgehuewe ginn.

Domat dierfen d'Police an d'Arméi keng speziell Mesure méi applizéieren. Bis ewell konnte si Verdächteger all Moment festhuelen an och op onbestëmmten Zäit laang festhalen.

Bei der Serie vun Attacken op Kierchen an Hoteller op Ouschtersonndeg waren op d'mannst 250 Mënschen ëm d'Liewe komm a ronn 500 Persoune blesséiert ginn. D'Regierung vu Sri Lanka huet Islamiste fir d'Dot responsabel gemaach.