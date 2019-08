Den Emmanuel Macron ëmfänkt zu Biarritz d'Leader vun den USA, Groussbritannien, Däitschland, Italien, Kanada a Japan.

G7 also vun e Samschdeg un zu Biarritz, mat vill Konfliktpotential.

Zu wéi enge Konklusiounen de G7 kënnt ass och ganz ongewëss.

Dat zielt ë.a. fir kriddeleg Sujeten, wéi den Atomsträit mam Iran oder nach d’Besteierung vun der digitaler Ekonomie. En zentrale Sujet vum Sommet dierft och de Brexit sinn.

Dominéiert, gëtt d’Treffen awer vun de massive Bëschbränn am Amazonas. Iwwerdeems weltwäit d’Roserei géintiwwer Brasilien wiisst, well net genuch géing gemaach ginn, fir de gréisste Reebësch ze protegéieren, schwätzt de franséische President elo vun "Ecocide".

Den Emmanuel Macron dreet, genee wéi Irland, domadder, ee Fräihandelsaccord tëscht der EU a Brasilien ze blockéieren.

Am Virfeld vum G7-Sommet zu Biarritz ass et um Freideg den Owend zu Ausernanersetzungen tëscht Géigner vum Sommet an der Police komm. Den Autoritéiten no si 17 Mënsche festgeholl ginn. Fir e Samschdeg ass eng gréisser Demo vu Globaliséierungsgéigner geplangt.

Viru sengem Depart vu Washington huet den US-President Donald Trump um Samschdeg de Moie fréi widderholl: Wa Frankräich US-Konzerner besteiert, „dann taxéiere mir hire Wäin“.

Den Trump ass iwwregens och ugeschwat ginn op zwee Missilen, déi Nordkorea an der Nuecht op e Samschdeg an d’Mier geschoss huet. Huet de Kim Jong Un säi Vertraue gebrach?, sou d’Fro vun engem Journalist. D’Äntwert vum Trump: „Nee, mengen net. Hien test just gäre Missilen.“